Три вице-президента УЕФА были против возвращения юношеских сборных России

Стало известно, какие руководители Союза европейских футбольных ассоциаций на исполкоме не поддержали решение о снятии санкций с юношеских сборных России.

Три из пяти вице-президентов УЕФА выступили против возвращения российских сборных среди футболистов до 17 лет на международные турниры, сообщает Sky News.

В голосовании участвовали 20 членов исполкома. Отрицательно отнеслись к выдвинутой идее англичанин Дэвид Гилл, Лаура Макаллистер из Уэльса и поляк Збигнев Бонек.

Исполком УЕФА 26 сентября принял решение допустить в нейтральном статусе сборные России (игроки не старше 17 лет) к участию в международных турнирах.

Ранее сообщалось, что Норвегия стала восьмой страной, бойкотировавшей матчи со сборными России.