Фёдоров: тренеры ЦСКА велели игрокам перестать «кувыркаться» в матчах КХЛ
«Говорили много о характере и о том, что ЦСКА — великий клуб. Хватит кувыркаться, пора играть», — цитирует Фёдорова РИА Новости.
Бывший форвард «Детройт Ред Уингз» дал понять, что разговор на собрании прошёл в спокойной обстановке, никто не общался на повышенных тонах.
«Это было запланированное собрание, на котором были озвучены моменты, где мы играем не совсем правильно, не выполняем свои прямые обязанности», — добавил Фёдоров.
ЦСКА в Москве разгромил «Сочи» (7:1) в матче КХЛ. Армейцы (11 очков) занимают восьмое место в турнирной таблице Западной конференции. Черноморская команда (14) располагается на пятой позиции.
Ранее сообщалось, что дубль Максима Цыплакова помог «Спартаку» обыграть «Северсталь» в КХЛ.