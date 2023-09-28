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Фёдоров: тренеры ЦСКА велели игрокам перестать «кувыркаться» в матчах КХЛ

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Главный тренер московского ЦСКА Сергей Фёдоров рассказал, как прошло командное собрание перед матчем регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с «Сочи».

«Говорили много о характере и о том, что ЦСКА — великий клуб. Хватит кувыркаться, пора играть», — цитирует Фёдорова РИА Новости.

Бывший форвард «Детройт Ред Уингз» дал понять, что разговор на собрании прошёл в спокойной обстановке, никто не общался на повышенных тонах.

«Это было запланированное собрание, на котором были озвучены моменты, где мы играем не совсем правильно, не выполняем свои прямые обязанности», — добавил Фёдоров.

ЦСКА в Москве разгромил «Сочи» (7:1) в матче КХЛ. Армейцы (11 очков) занимают восьмое место в турнирной таблице Западной конференции. Черноморская команда (14) располагается на пятой позиции.

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