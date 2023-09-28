Дубль Цыплакова помог «Спартаку» обыграть «Северсталь» в КХЛ
- РИА Новости
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Игра завершилась со счётом 5:3 в пользу команды Алексея Жамнова.
В составе победителей шайбы забросили Николай Голдобин (18-я минута), Максим Цыплаков (24-я, 31-я), Егор Зайцев (27-я), Матвей Заседа (29-я). У проигравших отличился Данил Аймурзин (первая), Дмитрий Моисеев (третья), Михаил Ильин (40-я).
«Спартак» (15 очков) занимает четвёртое место в турнирной таблице Западной конференции. «Северсталь» (11) располагается на девятой позиции.
Ранее сообщалось, что «Локомотив» одержал победу над «Автомобилистом» в матче КХЛ.