Дубль Цыплакова помог «Спартаку» обыграть «Северсталь» в КХЛ

Московский «Спартак» в гостях нанёс поражение череповецкой «Северстали» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Игра завершилась со счётом 5:3 в пользу команды Алексея Жамнова.

В составе победителей шайбы забросили Николай Голдобин (18-я минута), Максим Цыплаков (24-я, 31-я), Егор Зайцев (27-я), Матвей Заседа (29-я). У проигравших отличился Данил Аймурзин (первая), Дмитрий Моисеев (третья), Михаил Ильин (40-я).

«Спартак» (15 очков) занимает четвёртое место в турнирной таблице Западной конференции. «Северсталь» (11) располагается на девятой позиции.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» одержал победу над «Автомобилистом» в матче КХЛ.