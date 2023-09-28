Узнать больше

Пименов: Джикия — хороший вариант усиления для «Локомотива»

Короткая ссылка
Бывший нападающий московского «Локомотива» Руслан Пименов считает, что капитан столичного «Спартака» Георгий Джикия усилит позицию центрального защитника в команде Михаила Галактионова.
Пименов: Джикия — хороший вариант усиления для «Локомотива»
  • globallookpress.com
  • © Stupnikov Alexander

«Что касается игры центральных защитников «Локомотива», мне кажется, нужны новые футболисты на эту позицию. Например, Джикия — хороший вариант усиления для «Локомотива», — цитирует Пименова «РБ Спорт».

Джикия не принял участия в двух последних матчах РПЛ. 29-летний футболист в сезоне-2023/24 выходил на поле в восьми встречах, но не отметился результативными действиями.

В центре обороны сейчас играют Срджан Бабич и Алексис Дуарте. Серб в четырёх матчах забил два мяча.

Ранее Вадим Шпинёв, агент Джикии, высказался о контракте своего клиента с московским клубом.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить