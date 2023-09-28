Пименов: Джикия — хороший вариант усиления для «Локомотива»

Бывший нападающий московского «Локомотива» Руслан Пименов считает, что капитан столичного «Спартака» Георгий Джикия усилит позицию центрального защитника в команде Михаила Галактионова.

«Что касается игры центральных защитников «Локомотива», мне кажется, нужны новые футболисты на эту позицию. Например, Джикия — хороший вариант усиления для «Локомотива», — цитирует Пименова «РБ Спорт».

Джикия не принял участия в двух последних матчах РПЛ. 29-летний футболист в сезоне-2023/24 выходил на поле в восьми встречах, но не отметился результативными действиями.

В центре обороны сейчас играют Срджан Бабич и Алексис Дуарте. Серб в четырёх матчах забил два мяча.

Ранее Вадим Шпинёв, агент Джикии, высказался о контракте своего клиента с московским клубом.