Агент Шпинёв заявил, что у Джикии нет проблем по новому контракту со «Спартаком»

Вадим Шпинёв, агент капитана «Спартака» Георгия Джикии, высказался о контракте своего клиента с московским клубом.

«Никаких проблем нет. Нет никакой паники, никаких дедлайнов и переживаний. Спокойная и рабочая обстановка», — приводит слова Шпинёва «Спорт-Экспресс».

Джикия не участвовал в последних матчах РПЛ. Футболист в сезоне-2023/24 выходил на поле в восьми встречах, но не отметился результативными действиями.

Соглашение Джикии с клубом рассчитано до 31 мая 2024 года.

Ранее сообщалось, что «Спартак» вынуждает Джикию пойти на понижение зарплаты.