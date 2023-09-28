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Агент Шпинёв заявил, что у Джикии нет проблем по новому контракту со «Спартаком»

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Вадим Шпинёв, агент капитана «Спартака» Георгия Джикии, высказался о контракте своего клиента с московским клубом.
Агент Шпинёв заявил, что у Джикии нет проблем по новому контракту со «Спартаком»
  • globallookpress.com
  • © Stupnikov Alexander/spartak.com

«Никаких проблем нет. Нет никакой паники, никаких дедлайнов и переживаний. Спокойная и рабочая обстановка», — приводит слова Шпинёва «Спорт-Экспресс».

Джикия не участвовал в последних матчах РПЛ. Футболист в сезоне-2023/24 выходил на поле в восьми встречах, но не отметился результативными действиями.

Соглашение Джикии с клубом рассчитано до 31 мая 2024 года.

Ранее сообщалось, что «Спартак» вынуждает Джикию пойти на понижение зарплаты.

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