Агент Шпинёв заявил, что у Джикии нет проблем по новому контракту со «Спартаком»
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- © Stupnikov Alexander/spartak.com
«Никаких проблем нет. Нет никакой паники, никаких дедлайнов и переживаний. Спокойная и рабочая обстановка», — приводит слова Шпинёва «Спорт-Экспресс».
Джикия не участвовал в последних матчах РПЛ. Футболист в сезоне-2023/24 выходил на поле в восьми встречах, но не отметился результативными действиями.
Соглашение Джикии с клубом рассчитано до 31 мая 2024 года.
Ранее сообщалось, что «Спартак» вынуждает Джикию пойти на понижение зарплаты.