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Овчинников: Юран через два года в «Спартаке» будет бороться за чемпионство

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Бывший главный тренер нижегородского «Локомотива» Валерий Овчинников считает, что наставник «Пари НН» Сергей Юран через несколько лет будет бороться за золотые медали чемпионата России по футболу со «Спартаком».
Овчинников: Юран через два года в «Спартаке» будет бороться за чемпионство
  • globallookpress.com
  • © Edgar Breshchanov

«У Юрана есть амбиции и колоссальное желание чего-то добиться. По своему духу он спартаковец. Так что думаю, что он будет бороться за чемпионство со «Спартаком», — цитирует Овчинникова «Матч ТВ».

Он подчеркнул, что результаты «Пари НН» говорят сами за себя.

«Команда идёт на седьмом месте в РПЛ. Это заслуга Юрана», — добавил Овчинников.

Бывший нападающий московского «Спартака» и «Порту» дал понять, что через два года будет бороться за золотые медали чемпионата России с одним из топ-клубов.

«Пари НН» в сезоне-2023/24 по итогам девяти туров с 14 очками располагается на седьмом месте в турнирной таблице.

Ранее Юран заявил, что не простил бы себе, если бы не отпустил Сулейманова в «Локомотив».

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