Овчинников: Юран через два года в «Спартаке» будет бороться за чемпионство

Бывший главный тренер нижегородского «Локомотива» Валерий Овчинников считает, что наставник «Пари НН» Сергей Юран через несколько лет будет бороться за золотые медали чемпионата России по футболу со «Спартаком».

«У Юрана есть амбиции и колоссальное желание чего-то добиться. По своему духу он спартаковец. Так что думаю, что он будет бороться за чемпионство со «Спартаком», — цитирует Овчинникова «Матч ТВ».

Он подчеркнул, что результаты «Пари НН» говорят сами за себя.

«Команда идёт на седьмом месте в РПЛ. Это заслуга Юрана», — добавил Овчинников.

Бывший нападающий московского «Спартака» и «Порту» дал понять, что через два года будет бороться за золотые медали чемпионата России с одним из топ-клубов.

«Пари НН» в сезоне-2023/24 по итогам девяти туров с 14 очками располагается на седьмом месте в турнирной таблице.

Ранее Юран заявил, что не простил бы себе, если бы не отпустил Сулейманова в «Локомотив».