Овчинников: Юран через два года в «Спартаке» будет бороться за чемпионство
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«У Юрана есть амбиции и колоссальное желание чего-то добиться. По своему духу он спартаковец. Так что думаю, что он будет бороться за чемпионство со «Спартаком», — цитирует Овчинникова «Матч ТВ».
Он подчеркнул, что результаты «Пари НН» говорят сами за себя.
«Команда идёт на седьмом месте в РПЛ. Это заслуга Юрана», — добавил Овчинников.
Бывший нападающий московского «Спартака» и «Порту» дал понять, что через два года будет бороться за золотые медали чемпионата России с одним из топ-клубов.
«Пари НН» в сезоне-2023/24 по итогам девяти туров с 14 очками располагается на седьмом месте в турнирной таблице.
Ранее Юран заявил, что не простил бы себе, если бы не отпустил Сулейманова в «Локомотив».