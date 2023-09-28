В США разочарованы переносом слушаний в CAS по делу Валиевой

Генеральный директор Федерации фигурного катания США (U.S. Figure Skating) Трейси Марек выразила сожаление в связи с переносом слушаний по делу олимпийской чемпионки Камилы Валиевой в Спортивном арбитражном суде (СAS) в Лозане.

«Федерация фигурного катания США глубоко разочарована известием о задержке слушаний в CAS», — цитирует Марек пресс-служба организации.

При этом в USFSA признали сложность и длительность юридических процессов и подчеркнули важность прозрачности дела.

«Однако почти 600-дневное ожидание решения — это, несомненно, ещё одна болезненная неприятность для наших преданных спортсменов», — добавила Марек.

Первые слушания по поводу положительного допинг-теста Валиевой прошли с 26 по 28 сентября. Слушания возобновятся 9 ноября.

Напомним, что церемония награждения соревнований по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине была отменена из-за обнародования результатов допинг-пробы Валиевой. Фигуристка сдала положительную допинг-пробу 25 декабря 2021 года, в день произвольной программы на чемпионате России.

Ранее сообщалось, что WADA продолжает настаивать на четырёхлетней дисквалификации Валиевой.