В США разочарованы переносом слушаний в CAS по делу Валиевой
- AFP
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«Федерация фигурного катания США глубоко разочарована известием о задержке слушаний в CAS», — цитирует Марек пресс-служба организации.
При этом в USFSA признали сложность и длительность юридических процессов и подчеркнули важность прозрачности дела.
«Однако почти 600-дневное ожидание решения — это, несомненно, ещё одна болезненная неприятность для наших преданных спортсменов», — добавила Марек.
Первые слушания по поводу положительного допинг-теста Валиевой прошли с 26 по 28 сентября. Слушания возобновятся 9 ноября.
Напомним, что церемония награждения соревнований по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине была отменена из-за обнародования результатов допинг-пробы Валиевой. Фигуристка сдала положительную допинг-пробу 25 декабря 2021 года, в день произвольной программы на чемпионате России.
Ранее сообщалось, что WADA продолжает настаивать на четырёхлетней дисквалификации Валиевой.