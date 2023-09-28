Тарханов не считает, что «Динамо» находится в кризисе
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«Не считаю, что «Динамо» в кризисе. В команде работает новая система. К ней должны адаптироваться игроки. Кому-то нужно больше времени на это, кому-то меньше. Бывают такие срывы у команд, как у «Динамо» сейчас», — цитирует Тарханова «РБ Спорт».
«Динамо» по итогам девяти туров с 15 очками занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России по футболу. Столичную команду летом 2023-го возглавил Марцел Личка. 46-летний чех подписал контракт на три года.
Ранее член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин рассказал, что столичному клубу предлагали приобрести российского полузащитника Дениса Глушакова.