Тарханов не считает, что «Динамо» находится в кризисе

Бывший тренер московского ЦСКА Александр Тарханов заявил, что столичное «Динамо» сможет в скором времени улучшить игру и начнёт стабильно набирать очки в чемпионате России по футболу.

«Не считаю, что «Динамо» в кризисе. В команде работает новая система. К ней должны адаптироваться игроки. Кому-то нужно больше времени на это, кому-то меньше. Бывают такие срывы у команд, как у «Динамо» сейчас», — цитирует Тарханова «РБ Спорт».

«Динамо» по итогам девяти туров с 15 очками занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России по футболу. Столичную команду летом 2023-го возглавил Марцел Личка. 46-летний чех подписал контракт на три года.

Ранее член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин рассказал, что столичному клубу предлагали приобрести российского полузащитника Дениса Глушакова.