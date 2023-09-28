В FISU надеются на возвращение российских студентов на турниры после СВО

Генеральный секретарь Международной федерации университетского спорта (FISU) Эрик Сентрон надеется на возвращение российских студентов на турниры после СВО.

«Надеюсь, что студенты из России вернутся на соревнования FISU после СВО», — приводит слова Сентрона пресс-служба FISU.

FISU отстранила российских спортсменов от соревнований в 2022 году из-за ситуации на Украине.

В марте МОК огласил рекомендации по допуску россиян к международным соревнованиям, которые включают в себя индивидуальный допуск, нейтральный статус, запрет на выступление в командных видах спорта, запрет на участие спортсменов, связанных с силовыми структурами или выражающих поддержку СВО.

Ранее сообщалось, что в FISU не знают о выдвижении Матыцина на пост почётного президента.