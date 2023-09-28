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В FISU надеются на возвращение российских студентов на турниры после СВО

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Генеральный секретарь Международной федерации университетского спорта (FISU) Эрик Сентрон надеется на возвращение российских студентов на турниры после СВО.

«Надеюсь, что студенты из России вернутся на соревнования FISU после СВО», — приводит слова Сентрона пресс-служба FISU.

FISU отстранила российских спортсменов от соревнований в 2022 году из-за ситуации на Украине.

В марте МОК огласил рекомендации по допуску россиян к международным соревнованиям, которые включают в себя индивидуальный допуск, нейтральный статус, запрет на выступление в командных видах спорта, запрет на участие спортсменов, связанных с силовыми структурами или выражающих поддержку СВО.

Ранее сообщалось, что в FISU не знают о выдвижении Матыцина на пост почётного президента.

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