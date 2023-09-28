В FISU надеются на возвращение российских студентов на турниры после СВО
«Надеюсь, что студенты из России вернутся на соревнования FISU после СВО», — приводит слова Сентрона пресс-служба FISU.
FISU отстранила российских спортсменов от соревнований в 2022 году из-за ситуации на Украине.
В марте МОК огласил рекомендации по допуску россиян к международным соревнованиям, которые включают в себя индивидуальный допуск, нейтральный статус, запрет на выступление в командных видах спорта, запрет на участие спортсменов, связанных с силовыми структурами или выражающих поддержку СВО.
Ранее сообщалось, что в FISU не знают о выдвижении Матыцина на пост почётного президента.