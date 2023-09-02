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В FISU не знают о выдвижении Матыцина на пост почётного президента

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Генеральный секретарь и исполнительный директор Международной федерации университетского спорта (FISU) Эрик Сентрон заявил, что он не получал ни одного предложения о выдвижении кандидатуры министра спорта России Олега Матыцина на пост почётного президента организации.
В FISU не знают о выдвижении Матыцина на пост почётного президента
  • РИА Новости

«Я не получал никаких предложений по поводу выдвижения Матыцина в почётные члены, только генассамблея может присвоить данное звание бывшему участнику совета FISU. », — цитирует Сентрона Inside the Games.

31 августа стало известно, что кандидатуру министра спорта РФ выдвинули на пост почётного президента FISU. 

Матыцин временно приостановил деятельность на посту президента FISU 23 марта 2021 года после того, как Спортивный арбитражный суд запретил высокопоставленным российским чиновникам возглавлять спортивные федерации до 16 декабря 2022 года.

Матыцин возглавил FISU в 2015 году, в 2019 году он был переизбран на второй срок, в январе 2020 года был назначен на пост министра спорта РФ.

Ранее российской фигуристке Камиле Валиевой присвоено звание мастера спорта международного класса.

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