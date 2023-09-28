Бывшая теннисистка Мыскина станет президентом ХК «Лада»

Генеральный директор тольяттинской «Лады» Александр Чеботарёв сообщил, что бывшая российская теннисистка Анастасия Мыскина будет назначена президентом хоккейного клуба.

«Мыскина будет президентом «Лады». На данный момент идёт обсуждение контракта. Анастасия взяла время, чтобы проработать его со своими юристами», — приводит слова Чеботарёва РИА Новости.

Гендиректор тольяттинского клуба заявил, что соглашение с 42-летней россиянкой будет подписано после того, как она изучит все условия.

«Точно не знаю, сколько Мыскина будет изучать документы, но мы не торопим её. Даём Анастасии столько времени, сколько потребуется», — сказал он.

В апреле совет директоров Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) включил «Ладу» в состав участников регулярного чемпионата на сезон-2023/24.

Ранее сообщалось, что «Лада» обыграла московский ЦСКА в матче регулярного чемпионата КХЛ.