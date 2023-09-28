Бывшая теннисистка Мыскина станет президентом ХК «Лада»
- РИА Новости
- © Григорий Сысоев
«Мыскина будет президентом «Лады». На данный момент идёт обсуждение контракта. Анастасия взяла время, чтобы проработать его со своими юристами», — приводит слова Чеботарёва РИА Новости.
Гендиректор тольяттинского клуба заявил, что соглашение с 42-летней россиянкой будет подписано после того, как она изучит все условия.
«Точно не знаю, сколько Мыскина будет изучать документы, но мы не торопим её. Даём Анастасии столько времени, сколько потребуется», — сказал он.
В апреле совет директоров Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) включил «Ладу» в состав участников регулярного чемпионата на сезон-2023/24.
Ранее сообщалось, что «Лада» обыграла московский ЦСКА в матче регулярного чемпионата КХЛ.