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Бывшая теннисистка Мыскина станет президентом ХК «Лада»

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Генеральный директор тольяттинской «Лады» Александр Чеботарёв сообщил, что бывшая российская теннисистка Анастасия Мыскина будет назначена президентом хоккейного клуба.
Бывшая теннисистка Мыскина станет президентом ХК «Лада»
  • РИА Новости
  • © Григорий Сысоев

«Мыскина будет президентом «Лады». На данный момент идёт обсуждение контракта. Анастасия взяла время, чтобы проработать его со своими юристами», — приводит слова Чеботарёва РИА Новости.

Гендиректор тольяттинского клуба заявил, что соглашение с 42-летней россиянкой будет подписано после того, как она изучит все условия.

«Точно не знаю, сколько Мыскина будет изучать документы, но мы не торопим её. Даём Анастасии столько времени, сколько потребуется», — сказал он.

В апреле совет директоров Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) включил «Ладу» в состав участников регулярного чемпионата на сезон-2023/24.

Ранее сообщалось, что «Лада» обыграла московский ЦСКА в матче регулярного чемпионата КХЛ.

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