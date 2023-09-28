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В ЦСКА опровергли слова о выходе из переговоров по трансферу Фернандеса

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Главный специалист по международным отношениям в ЦСКА Максим Головлёв опроверг слова о выходе из переговоров по трансферу Марио Фернандеса.
В ЦСКА опровергли слова о выходе из переговоров по трансферу Фернандеса
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Я не понимаю и не хочу понимать, зачем вся эта неправда: мы никогда из переговоров не выходили, и даже когда мне показали подпись Марио в контракте с другим клубом — я надеялся, что она ненастоящая», — приводит слова Головлёва Sport24.

Фернандес выступал за ЦСКА с 2012 по 2022 год. Затем он приостановил карьеру и вернулся в Бразилию. В декабре 2022-го защитник объявил о возобновлении карьеры и подписал контракт с «Интернасьоналом».

21 апреля стало известно, что он расторг соглашение с клубом по личным причинам. Летом игрок присоединился к «Зениту».

Ранее Фернандес рассказал о переговорах с ЦСКА по поводу его возвращения в клуб.

 

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