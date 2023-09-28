Изидор: во Франции очень силовой чемпионат, и Кузяев здорово в нём смотрится

Нападающий «Зенита» Вильсон Изидор высказался об игре российского полузащитника «Гавра» Далера Кузяева.

«Когда я смотрел матчи «Зенита», то Кузяев постоянно был в движении. Не знаю, сколько километров он наматывал, но сейчас то же самое делает во Франции. Там очень силовой чемпионат, и он здорово в нём смотрится», — приводит слова Изидора «Чемпионат».

30-летний россиянин 12 июля подписал контракт с французским клубом на правах свободного агента до лета 2025 года.

В нынешнем сезоне он забил два мяча в шести матчах.

Ранее Кузяев признался, что ему нравится жить во Франции.