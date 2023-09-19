Футболист «Гавра» Кузяев признался, что ему нравится жить во Франции
- globallookpress.com
- © Dmitry Golubovich
«Мне нравится жить во Франции. Это новая жизнь для меня. Я очень рад», — приводит слова Кузяева Prime Video Sport France.
Футболист сообщил, что приступил к изучению французского языка.
«Французский язык очень тяжёлый. Я стал его изучать, но есть свои детали», — сказал он.
30-летний россиянин 12 июля подписал контракт с французским клубом на правах свободного агента до лета 2025 года.
В нынешнем сезоне он забил два мяча в пяти матчах.
После пяти туров французской Лиги 1 «Гавр» с шестью очками занимает 11‑е место в турнирной таблице.
Ранее сообщалось, что «Гавр» с Кузяевым сыграл вничью в матче Лиги 1 с «Лионом».