Узнать больше

Футболист «Гавра» Кузяев признался, что ему нравится жить во Франции

Короткая ссылка
Российский футболист «Гавра» Далер Кузяев заявил, что ему нравится жить во Франции.
Футболист «Гавра» Кузяев признался, что ему нравится жить во Франции
  • globallookpress.com
  • © Dmitry Golubovich

«Мне нравится жить во Франции. Это новая жизнь для меня. Я очень рад», — приводит слова Кузяева Prime Video Sport France.

Футболист сообщил, что приступил к изучению французского языка.

«Французский язык очень тяжёлый. Я стал его изучать, но есть свои детали», — сказал он.

30-летний россиянин 12 июля подписал контракт с французским клубом на правах свободного агента до лета 2025 года.

В нынешнем сезоне он забил два мяча в пяти матчах.

После пяти туров французской Лиги 1 «Гавр» с шестью очками занимает 11‑е место в турнирной таблице.

Ранее сообщалось, что «Гавр» с Кузяевым сыграл вничью в матче Лиги 1 с «Лионом».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить