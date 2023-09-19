Футболист «Гавра» Кузяев признался, что ему нравится жить во Франции

Российский футболист «Гавра» Далер Кузяев заявил, что ему нравится жить во Франции.

«Мне нравится жить во Франции. Это новая жизнь для меня. Я очень рад», — приводит слова Кузяева Prime Video Sport France.

Футболист сообщил, что приступил к изучению французского языка.

«Французский язык очень тяжёлый. Я стал его изучать, но есть свои детали», — сказал он.

30-летний россиянин 12 июля подписал контракт с французским клубом на правах свободного агента до лета 2025 года.

В нынешнем сезоне он забил два мяча в пяти матчах.

После пяти туров французской Лиги 1 «Гавр» с шестью очками занимает 11‑е место в турнирной таблице.

Ранее сообщалось, что «Гавр» с Кузяевым сыграл вничью в матче Лиги 1 с «Лионом».