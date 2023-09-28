Лавров: МОК использует ситуацию вокруг Украины, чтобы нарушать Олимпийскую хартию

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал действия Международного олимпийского комитета (МОК) в отношении недопуска российских спортсменов.

«МОК использует ситуацию вокруг Украины для того, чтобы грубо нарушать Олимпийскую хартию. При этом отстраняя большинство спортсменов, делая в качестве какого-то огромного позитивного шага исключения для определённых видов спорта, для определённых возрастных групп в нейтральном статусе, без флага, без гимна», — цитирует Лаврова ТАСС.

Олимпийский комитет России (ОКР) не получил официальное приглашение МОК для участия в Олимпийских играх — 2024 в Париже.

28 марта Международный олимпийский комитет рекомендовал федерациям допускать к соревнованиям не поддерживающих специальную военную операцию россиян в качестве нейтральных спортсменов.

Ранее сообщалось, что на Международном форуме спортсменов в Лозанне не будет представителей из России.