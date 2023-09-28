Узнать больше

Кварацхелия заявил, что он счастлив забить гол впервые за полгода

Короткая ссылка
Полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия прокомментировал свой гол в матче шестого тура чемпионата Италии с «Удинезе».
Кварацхелия заявил, что он счастлив забить гол впервые за полгода
  • Gettyimages.ru

«Конечно, я скучал по этому чувству. Любой футболист начнёт волноваться, если не будет забивать целых полгода, но я вернулся, я счастлив и доволен, что помог команде победить», — сказал в интервью DAZN Кварацхелия.

Игра завершилась со счётом 4:1 в пользу неаполитанской команды. В последний раз грузинский игрок забивал гол за команду 19 марта в матче с «Торино» (4:0).

«Наполи» (11 очков) занимает четвёртое место в турнирной таблице. «Удинезе» (три) располагается на 18-й позиции.

Ранее сообщалось, что Виктор Осимхен может подать иск в суд на «Наполи».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить