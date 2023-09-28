Кварацхелия заявил, что он счастлив забить гол впервые за полгода
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«Конечно, я скучал по этому чувству. Любой футболист начнёт волноваться, если не будет забивать целых полгода, но я вернулся, я счастлив и доволен, что помог команде победить», — сказал в интервью DAZN Кварацхелия.
Игра завершилась со счётом 4:1 в пользу неаполитанской команды. В последний раз грузинский игрок забивал гол за команду 19 марта в матче с «Торино» (4:0).
«Наполи» (11 очков) занимает четвёртое место в турнирной таблице. «Удинезе» (три) располагается на 18-й позиции.
Ранее сообщалось, что Виктор Осимхен может подать иск в суд на «Наполи».