Кварацхелия заявил, что он счастлив забить гол впервые за полгода

Полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия прокомментировал свой гол в матче шестого тура чемпионата Италии с «Удинезе».

«Конечно, я скучал по этому чувству. Любой футболист начнёт волноваться, если не будет забивать целых полгода, но я вернулся, я счастлив и доволен, что помог команде победить», — сказал в интервью DAZN Кварацхелия.

Игра завершилась со счётом 4:1 в пользу неаполитанской команды. В последний раз грузинский игрок забивал гол за команду 19 марта в матче с «Торино» (4:0).

«Наполи» (11 очков) занимает четвёртое место в турнирной таблице. «Удинезе» (три) располагается на 18-й позиции.

Ранее сообщалось, что Виктор Осимхен может подать иск в суд на «Наполи».