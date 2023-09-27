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Джокович поздравил Хачанова с победой на турнире в Чжухае

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Сербский теннисист и первая ракетка мира Новак Джокович поздравил с победой российского теннисиста Карена Хачанова с победой на турнире в Чжухае.
Джокович поздравил Хачанова с победой на турнире в Чжухае
  • globallookpress.com
  • © Victor Joly/Dppi/Keystone Press Agency

«Браво, брат!» — написал Джокович в комментариях под постом Хачанова о победе.

Россиянин обыграл японца Йосихито Нисиоку со счётом 7:6, 6:1. Встреча продолжалась 1 час 42 минуты. 27-летний россиянин завоевал свой пятый титул категории ATP и первый с ноября 2018 года, когда он победил на трёх турнирах организации — в Париже, Москве и Марселе. Хачанов занимает 15‑е место в мировом рейтинге.

Ранее заслуженный тренер России Виктор Янчук высказался о победе Хачанова в финале турнира в Чжухае.

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