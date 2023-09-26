Янчук считает, что Хачанов заслуженно выиграл в финале турнира в Чжухае

Заслуженный тренер России Виктор Янчук высказался о победе российского теннисиста Карена Хачанова в финале турнира в Чжухае.

«На фоне Нисиоки Хачанов смотрелся как богатырь, он и показал богатырскую игру. Японец небольшого роста, он довольно быстро бегает, но Хачанов играет значительно мощнее, поэтому заслуженно выиграл», — цитирует Янчука ТАСС.

Он также подчеркнул, что российскому теннисисту по силам побеждать на более крупных турнирах.

Россиянин обыграл японца Йосихито Нисиоку со счётом 7:6, 6:1. Встреча продолжалась 1 час 42 минуты.

27-летний россиянин завоевал свой пятый титул ATP и первый с ноября 2018 года.

Призовой фонд турнира составил более $900 тыс.

Ранее российская теннисистка Диана Шнайдер одержала победу над китаянкой Чжосюань Бай на старте турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Нинбо (Китай).