Богословская: если кто-то меняет спортивное гражданство, это не политическое заявление

Серебряный призёр Олимпийских игр по лёгкой атлетике Ольга Богословская заявила, что спортсмены вправе менять гражданство для участия в соревнованиях.

«Всё должно идти естественным путём. Мы не должны что-то особенное предпринимать, чтобы спортсмены не отказывались от гражданства. У нас государство создаёт прекрасные условия для тренировок и участия в соревнованиях. Если кто-то меняет спортивное гражданство, это далеко не его политическое заявление. Многие делают это по семейным или логистическим обстоятельствам. Когда-то подобная смена приходится на руку, когда-то нет.

Я, как бывшая спортсменка, могу сравнить тренировочные базы и те возможности, которые имеют атлеты сейчас в нашей стране, — найдите это ещё где-либо. Если спортсмен занимается любимым делом и, сменив гражданство, может спокойно выступать на международных соревнованиях, то почему бы ему в них и не участвовать?» — заявила RT Богословская.

Ранее Богословская высказалась об инициативе Минспорта ввести понятие «золотая сотня».