Богословская не видит смысла в создании «золотой сотни» российских спортсменов

Серебряный призёр Олимпийских игр по лёгкой атлетике Ольга Богословская высказалась об инициативе Минспорта ввести понятие «золотая сотня» для ведущих российских спортсменов, чтобы ограничить смену спортивного гражданства и повысить им заработную плату.

«Сейчас точно ничего не понятно: как будет определяться эта «сотня», почему выбрано именно такое количество её членов? Если мотивация данной инициативы заключается только в том, чтобы атлеты не меняли гражданство, это не сработает.

Спортсмены должны получать достойную зарплату и возможность участвовать в международных соревнованиях. Мы не можем выделять одну элиту спортсменов, которая будет получать привилегии: а как же юниоры, которые через пару лет начнут нам показывать высокие результаты?» — заявила RT Богословская.

Ранее Васильев назвал хорошей инициативой предложение Минспорта о «золотой сотне».