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Богословская не видит смысла в создании «золотой сотни» российских спортсменов

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Серебряный призёр Олимпийских игр по лёгкой атлетике Ольга Богословская высказалась об инициативе Минспорта ввести понятие «золотая сотня» для ведущих российских спортсменов, чтобы ограничить смену спортивного гражданства и повысить им заработную плату.

«Сейчас точно ничего не понятно: как будет определяться эта «сотня», почему выбрано именно такое количество её членов? Если мотивация данной инициативы заключается только в том, чтобы атлеты не меняли гражданство, это не сработает.

Спортсмены должны получать достойную зарплату и возможность участвовать в международных соревнованиях. Мы не можем выделять одну элиту спортсменов, которая будет получать привилегии: а как же юниоры, которые через пару лет начнут нам показывать высокие результаты?» — заявила RT Богословская.

Ранее Васильев назвал хорошей инициативой предложение Минспорта о «золотой сотне».

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