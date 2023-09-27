Богословская не видит смысла в создании «золотой сотни» российских спортсменов
«Сейчас точно ничего не понятно: как будет определяться эта «сотня», почему выбрано именно такое количество её членов? Если мотивация данной инициативы заключается только в том, чтобы атлеты не меняли гражданство, это не сработает.
Спортсмены должны получать достойную зарплату и возможность участвовать в международных соревнованиях. Мы не можем выделять одну элиту спортсменов, которая будет получать привилегии: а как же юниоры, которые через пару лет начнут нам показывать высокие результаты?» — заявила RT Богословская.
Ранее Васильев назвал хорошей инициативой предложение Минспорта о «золотой сотне».