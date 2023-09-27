Тарасова поддержала идею повышенных зарплат для ведущих спортсменов России
«Хорошая инициатива Минспорта, правильная. Даже если не надо было говорить о том, что спортсменов надо удержать от смены гражданства, им надо поднять зарплаты», — приводит слова Тарасовой «Матч ТВ».
27 сентября заместитель министра спорта РФ Алексей Морозов заявил, что организация хочет ввести понятие «золотой сотни» для выдающихся спортсменов обеспечить им достойное вознаграждение, чтобы предотвратить их привлечение в другие сборные.
Ранее Васильев назвал хорошей инициативой предложение Минспорта о «золотой сотне».