Колыванов: Алексей Миранчук столкнулся с высокой конкуренцией в «Аталанте»

Бывший форвард итальянских клубов «Болонья» и «Фоджа» Игорь Колыванов объяснил, почему у российского полузащитника Алексея Миранчука не получается закрепиться в основном составе «Аталанты».

«Видение тренера. Когда Миранчук приехал, на него возлагали определённые надежды, надеялись, что он блеснёт. Но он столкнулся с высокой конкуренцией. Я бы на его месте уже поехал куда‑нибудь», — цитирует Колыванова «Чемпионат».

Миранчук в сезоне-2023/24 в двух матчах не отметился результативными действиями. «Аталанта» 24 сентября в матче пятого тура Серии А на своём поле победила «Кальяри». Россиянин наблюдал за игрой со скамейки запасных.

Ранее Вадим Шпинёв, агент Миранчука, заявил, что российский полузащитник прекрасно адаптировался в «Аталанте».