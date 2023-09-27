Колыванов: Алексей Миранчук столкнулся с высокой конкуренцией в «Аталанте»
«Видение тренера. Когда Миранчук приехал, на него возлагали определённые надежды, надеялись, что он блеснёт. Но он столкнулся с высокой конкуренцией. Я бы на его месте уже поехал куда‑нибудь», — цитирует Колыванова «Чемпионат».
Миранчук в сезоне-2023/24 в двух матчах не отметился результативными действиями. «Аталанта» 24 сентября в матче пятого тура Серии А на своём поле победила «Кальяри». Россиянин наблюдал за игрой со скамейки запасных.
Ранее Вадим Шпинёв, агент Миранчука, заявил, что российский полузащитник прекрасно адаптировался в «Аталанте».