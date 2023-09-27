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Божович: Малкома не хватает, но «Зенит» всё равно будет первым

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Бывший тренер нескольких клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) Миодраг Божович высказал мнение, что «Зенит» станет чемпионом России.

«Это понятно, что у «Зенита» есть проблемы без Малкома. Он был одним из ведущих игроков и одним из лучших легионеров в РПЛ. Его не хватает, но «Зенит» всё равно будет первым. Другим командам рано надеяться, что будет по-другому», — цитирует Божовича «Чемпионат».

26-летний бразилец выступал за сине-бело-голубых с 2019 года. В феврале 2023-го нападающий получил российское гражданство.

В июле Малком перешёл из петербургского клуба в саудовский «Аль-Хиляль» за €60 млн.

Ранее агент Малкома не исключил возвращения нападающего в РПЛ.

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