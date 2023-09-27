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Сарвели заявил, что легко может прожить на 50 000 рублей в месяц

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Нападающий «Локомотива» Владислав Сарвели рассказал, что сможет прожить на 50 000 рублей в месяц.

«Трачу ли в месяц сумму больше, чем полмиллиона рублей? Нет. Я не трачу столько. Смог бы я один месяц прожить на зарплату в 50 000 рублей? Да. Это ведь легко. Это лёгкий вопрос, я не знаю. Я бы прожил на эту сумму», — приводит слова Сарвели «РБ Спорт».

25-летний форвард подписал контракт с «Локомотивом» до лета 2026 года. В составе «Сочи» в сезоне-2022/23 нападающий забил пять мячей и отдал одну результативную передачу в 32 матчах во всех турнирах.

В текущем сезоне форвард провёл семь матчей во всех турнирах и забил один мяч.

Ранее бывший главный тренер «Локомотива» Марко Николич оценил свою работу в московском клубе. 

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