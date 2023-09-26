Николич: счастлив, что после эпохи Сёмина я удержал «Локомотив» на высоком уровне

Бывший главный тренер «Локомотива» Марко Николич оценил свою работу в московском клубе.

«Были второе и третье места. Плюс победа в Кубке России, групповой этап Лиги Европы и Лиги чемпионов. Как оцениваю? Супер! Счастлив, что после эпохи Сёмина я удержал клуб на высоком уровне», — цитирует Николича «СЭ».

Сербский тренер возглавлял железнодорожников с мая 2020 по октябрь 2021 года.

Николич начал тренерскую карьеру в 2008 году. Он работал главным тренером в сербском «Партизане», словенской «Олимпии» и венгерском «МОЛ Фехервар».

Ранее сообщалось, что Николич не возглавит «Динамо».