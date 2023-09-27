Роднина: дело Валиевой для всех очень некрасивое и неприемлемое

Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина призвала как можно скорее завершить разбирательство по допинговому делу фигуристки Камилы Валиевой.

«Дело Валиевой для всех очень некрасивое и неприемлемое. Впервые в олимпийском движении призёры Игр уже второй год без медалей, сидят с коробочками. Если виновна, то накажите, а если нет, то отпустите всех и разберитесь с результатами прошлой Олимпиады», — цитирует Роднину Sport24.

Церемония награждения соревнований по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине была отменена из-за обнародования результатов допинг-пробы Валиевой. Фигуристка сдала положительную допинг-пробу 25 декабря 2021 года, в день произвольной программы на чемпионате России.

Слушания по поводу положительного допинг-теста состоятся 26—28 сентября, при этом 29 сентября будет резервным днём.

Ранее гендиректор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероника Логинова ответила на вопрос, когда Спортивный арбитражный суд (CAS) вынесет решение по делу Валиевой.