Польша хочет провести летнюю Олимпиаду 2036 года

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что страна хочет провести летние Олимпийские игры 2036 года.

«После консультаций с руководством Польского олимпийского комитета, министром спорта и туризма, правительством, хочу заявить, что мы намерены начать борьбу за проведение Олимпиады 2036 года в нашей стране», — приводит слова Дуды РИА Новости.

По его словам, Польша имеет опыт организации спортивных соревнований мирового уровня.

«В нашем распоряжении многочисленные современные спортивные объекты, мы продолжаем расширять различную, в том числе дорожную инфраструктуру», — сказал он.

Также о намерении подать заявку на Игры 2026 года заявляли в Великобритании и Германии.

Ранее министр спорта и туризма Польши Камиль Бортничук заявил о намерении страны провести Олимпиаду.