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В Польше заявили о желании провести Олимпийские игры

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Министр спорта и туризма Польши Камиль Бортничук высказался о проведении Европейских игр в стране.
В Польше заявили о желании провести Олимпийские игры
  • Gettyimages.ru
  • © Pavlo Prykhodko

«Европейские игры — очень большой шаг на пути к проведению Олимпиады в Польше. В 2022 году мы сделали 80 маленьких шагов, потому что организовали в стране 80 соревнований уровня чемпионатов мира, Европы, Кубков мира — как среди взрослых, так и среди молодёжи. В 2023-м Польша превзойдёт это число и проведёт более 80 соревнований такого уровня. Но это маленькие шаги», — приводит слова Бортничука Inside the Games.

Министр отметил, что Европейские игры — важная веха в истории Польши.

«Более масштабным событием, чем Европейские игры, является только Олимпиада. В прошедших соревнованиях приняли участие около семи тысяч атлетов. Чуть больше 11 тысяч спортсменов выступали на Играх в Токио — столько же будет на Олимпиаде в Париже. Поэтому это просто вопрос организации того, что мы сделали сейчас, в более широком масштабе», — заявил он.

Европейские игры проходили в Кракове с 21 июня по 2 июля.

Ранее глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков ответил на вопрос о возможном участии российских спортсменов в Азиатских играх.

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