В Кении подтвердили, что игра с Россией может пройти на поле при гостинице
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«Вариант со стадионом отеля был предложен нам, но ещё ничего не согласовано. Есть и другие варианты. Как уже упоминалось, мы ждём согласования. Договор ещё не заключён», — цитирует Отиено Sport24.
По информации СМИ, сборная России по футболу сыграет товарищеский матч с командой Кении 16 октября в Турции. Перед этим подопечные Валерия Карпина проведут игру со сборной Камеруна в Москве.
Ранее сообщалось, что Самюэль Это'О посетит товарищеский матч между сборными России и Камеруна.