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В Кении подтвердили, что игра с Россией может пройти на поле при гостинице

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Генеральный секретарь Федерации футбола Кении Барри Отиено прокомментировал информацию о том, что матч со сборной России может состояться на поле при гостинице в Турции.
В Кении подтвердили, что игра с Россией может пройти на поле при гостинице
  • Gettyimages.ru
  • © eakyaldiz

«Вариант со стадионом отеля был предложен нам, но ещё ничего не согласовано. Есть и другие варианты. Как уже упоминалось, мы ждём согласования. Договор ещё не заключён», — цитирует Отиено Sport24.

По информации СМИ, сборная России по футболу сыграет товарищеский матч с командой Кении 16 октября в Турции. Перед этим подопечные Валерия Карпина проведут игру со сборной Камеруна в Москве.

Ранее сообщалось, что Самюэль Это'О посетит товарищеский матч между сборными России и Камеруна.

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