В Кении подтвердили, что игра с Россией может пройти на поле при гостинице

Генеральный секретарь Федерации футбола Кении Барри Отиено прокомментировал информацию о том, что матч со сборной России может состояться на поле при гостинице в Турции.

«Вариант со стадионом отеля был предложен нам, но ещё ничего не согласовано. Есть и другие варианты. Как уже упоминалось, мы ждём согласования. Договор ещё не заключён», — цитирует Отиено Sport24.

По информации СМИ, сборная России по футболу сыграет товарищеский матч с командой Кении 16 октября в Турции. Перед этим подопечные Валерия Карпина проведут игру со сборной Камеруна в Москве.

Ранее сообщалось, что Самюэль Это'О посетит товарищеский матч между сборными России и Камеруна.