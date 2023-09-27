Президент «Урала» Иванов: сегодня VAR — это зло для нашего футбола

Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал своё отношение к системе видеопомощи арбитрам (VAR).

«Арбитр гол отменяет, но идёт непонятное вмешательство «помощника», и решение меняется. Выходит, что сегодня VAR для нашего футбола — это зло!» — цитирует Иванова пресс-служба «Урала».

Он также сообщил о том, что клуб обратился в экспертно-судейскую комиссию по спорным эпизодам матча девятого тура чемпионата России с «Краснодаром».

Встреча между командами завершилась со счётом 2:0 в пользу «быков».

Ранее сообщалось, что «Пари НН» намерен обратиться в ЭСК по итогам матча со «Спартаком».