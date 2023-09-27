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Геркус: решение УЕФА унизительное, даже немцам не запрещали символику

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Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал решение УЕФА допустить к международным турнирам сборные России до 17 лет в нейтральном статусе.

«Это унизительно. Даже немцы после войны играли со своим орлом на груди. Немцы, которые строили концлагеря и убивали там людей миллионами. Им не запрещали символику», — написал Геркус в Telegram-канале.

26 сентября 2023 года исполком УЕФА выступил с предложением допустить юниорскую сборную России U-17 к международным соревнованиям. При этом в организации заявили, что не допустят остальные российские команды на турниры до окончания специальной военной операции.

Ранее Украина призвала все страны бойкотировать матчи с участием российских команд.

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