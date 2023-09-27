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Экс-агент «Барселоны»: когда вёл переговоры по Марадоне, на столе был пистолет

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Бывший агент «Барселоны» Хосеп Мария Мингуэлла рассказал о переговорах с легендарным футболистом Диего Марадоной.

Во время разговора агент вспомнил экс-президента «Аргентинос Хуниорс» Доминго Тесоне.

«Тесоне на переговорах мне сказал: «Надеюсь, вы не будете против, если я положу на стол свой пистолет. Его просто тяжело носить», — цитирует Мингуэллу TyC Sports.

Аргентинский игрок выступал за «Барселону» с 1982 по 1984 год. Он провёл 36 матчей, в которых забил 22 гола.

Марадона ушёл из жизни 25 ноября 2020 года в возрасте 60 лет. 

Ранее Марцел Личка рассказал о встрече с Диего Марадоной.

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