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Колосков: «Крылья Советов» показывают сейчас лучший футбол в РПЛ

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Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков высказался об игре «Крыльев Советов» в текущем сезоне чемпионата России.
Колосков: «Крылья Советов» показывают сейчас лучший футбол в РПЛ
  • globallookpress.com
  • © Edgar Breshchanov

«Сейчас «Крылья Советов» показывают лучший футбол в РПЛ, об этом стоит сказать. Мне очень нравится эта команда, за их игрой наблюдать одно удовольствие. У них поставленная игра, всё через пас. Думаю, в этом сезоне «Крылья» поборются за медали», — приводит слова Колоскова «РБ Спорт».

Встреча девятого тура с участием «Крыльев Советов» и «Сочи» прошла в Самаре на стадионе «Солидарность Арена» и завершилась со счётом 2:1.

В составе самарской команды отличились Никита Салтыков (4-я минута), Амар Рахманович (41-я). У «Сочи» гол на счету Кристиана Нобоа (90 + 6, пенальти).

Таким образом, «Крылья Советов» набрали 18 очков и поднялись на первое место в турнирной таблице. «Сочи» с шестью очками располагается на 13-й позиции.

Ранее главный тренер «Крыльев» Игорь Осинькин высказался о победе своей команды над «Сочи».

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