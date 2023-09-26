Мартино сообщил, что Месси может принять участие в финале Открытого кубка США

Главный тренер «Интер Майами» Херардо Мартино рассказал, что нападающий Лионель Месси может принять участие в матче Открытого кубка США с «Динамо Хьюстон».

«Мы бы даже не рассматривали возможность участия Месси в этой игре, если бы на кону не стоял трофей. Если бы это был какой-то другой матч, мы бы не пошли на такой риск. Подождём до среды, дождёмся последней минуты, чтобы принять решение», — приводит слова Мартино AFP.

Как сообщает Goal, форвард не принимал участия в тренировке «Интер Майами», но присутствовал на тренировочной базе.

36-летний игрок присоединился к «Интер Майами» на правах свободного агента. Он выбрал десятый номер. Золотой призёр минувшего чемпионата мира подписал контракт с клубом МЛС до конца сезона 2025 года.

Ранее президент ПСЖ Нассер Аль-Хелайфи ответил Месси, который заявил, что был единственным, кто не получил почестей после победы на чемпионате мира.