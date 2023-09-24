Узнать больше

В ПСЖ заявили, что лично поздравили Месси с победой на чемпионате мира

Короткая ссылка
Президент ПСЖ Нассер Аль-Хелайфи ответил нападающему Лионелю Месси, который заявил, что был единственным, кто не получил почестей после победы на чемпионате мира.
В ПСЖ заявили, что лично поздравили Месси с победой на чемпионате мира
  • © Victor Lochon

«Мы поздравляли Месси на тренировке. Каждый поздравил его, но лично. При всём уважении — мы французский клуб.

Конечно, было бы разумно отпраздновать на стадионе. Но мы должны уважать страну, которую он победил», — приводит слова Аль-Хелайфи RMC Sport.

Летом Месси присоединился к «Интер Майами» на правах свободного агента.

Он покинул ПСЖ, за который выступал с 2021 по 2023 год, по истечении срока действия контракта. Всего игрок провёл за парижскую команду 75 матчей, забил 32 мяча и сделал 35 результативных передач.

Ранее Месси ответил на вопрос об участии в чемпионате мира 2026 года.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить