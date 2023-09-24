В ПСЖ заявили, что лично поздравили Месси с победой на чемпионате мира
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«Мы поздравляли Месси на тренировке. Каждый поздравил его, но лично. При всём уважении — мы французский клуб.
Конечно, было бы разумно отпраздновать на стадионе. Но мы должны уважать страну, которую он победил», — приводит слова Аль-Хелайфи RMC Sport.
Летом Месси присоединился к «Интер Майами» на правах свободного агента.
Он покинул ПСЖ, за который выступал с 2021 по 2023 год, по истечении срока действия контракта. Всего игрок провёл за парижскую команду 75 матчей, забил 32 мяча и сделал 35 результативных передач.
Ранее Месси ответил на вопрос об участии в чемпионате мира 2026 года.