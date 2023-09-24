В ПСЖ заявили, что лично поздравили Месси с победой на чемпионате мира

Президент ПСЖ Нассер Аль-Хелайфи ответил нападающему Лионелю Месси, который заявил, что был единственным, кто не получил почестей после победы на чемпионате мира.

«Мы поздравляли Месси на тренировке. Каждый поздравил его, но лично. При всём уважении — мы французский клуб.

Конечно, было бы разумно отпраздновать на стадионе. Но мы должны уважать страну, которую он победил», — приводит слова Аль-Хелайфи RMC Sport.

Летом Месси присоединился к «Интер Майами» на правах свободного агента.

Он покинул ПСЖ, за который выступал с 2021 по 2023 год, по истечении срока действия контракта. Всего игрок провёл за парижскую команду 75 матчей, забил 32 мяча и сделал 35 результативных передач.

Ранее Месси ответил на вопрос об участии в чемпионате мира 2026 года.