Месси: цель — принять участие в Кубке Америки в США
- AFP
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«Не знаю, сыграю ли на ЧМ-2026. Не думаю об этом. Цель — принять участие в Кубке Америки в США.
После Кубка Америки будет видно, всё будет зависеть от самочувствия. Годы проходят, посмотрим, как я буду себя чувствовать», — приводит слова Месси Infobae.
Кубок Америки — 2024 пройдёт в США. Турнир начнётся 20 июня и завершится 14 июля.
Летом 36-летний Месси присоединился к «Интер Майами» на правах свободного агента.
Ранее Месси рассказал, что хранит «Золотые мячи» в музее в Барселоне.