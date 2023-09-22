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Месси: цель — принять участие в Кубке Америки в США

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Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси ответил на вопрос об участии в чемпионате мира 2026 года.
Месси: цель — принять участие в Кубке Америки в США
  • AFP
  • © Carmen Mandato / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

«Не знаю, сыграю ли на ЧМ-2026. Не думаю об этом. Цель — принять участие в Кубке Америки в США.

После Кубка Америки будет видно, всё будет зависеть от самочувствия. Годы проходят, посмотрим, как я буду себя чувствовать», — приводит слова Месси Infobae.

Кубок Америки — 2024 пройдёт в США. Турнир начнётся 20 июня и завершится 14 июля.

Летом 36-летний Месси присоединился к «Интер Майами» на правах свободного агента.

Ранее Месси рассказал, что хранит «Золотые мячи» в музее в Барселоне.

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