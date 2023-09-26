Кремлёв призвал МОК направить свои доходы спортсменам и национальным федерациям

Президент Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлёв высказал мнение, что Международный олимпийский комитет (МОК) должен направить свои доходы на помощь национальным федерациям.

«Задача руководителей федераций — защитить спортсменов, тренеров. В МОК давно забыли, для кого они работают, они решили, что это их бизнес. Но миллиарды, которые зарабатывает МОК, должны быть направлены национальным федерациям, спортсменам», — приводит слова Кремлёва ТАСС.

Напомним, что в июне МОК принял решение не возвращать признание IBA в связи с допуском россиян и взял на себя организацию соревнований по боксу Олимпиады 2024 года в Париже.

Ранее сообщалось, что британца Робертса назначили на пост генсека IBA.