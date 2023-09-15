Британца Робертса назначили на пост генсека IBA

В руководящем составе Международной ассоциации бокса (IBA) произошли изменения, которые могут улучшить отношения с Международным олимпийским комитетом (МОК).

Британец Крис Робертс назначен на должность генерального секретаря и главного исполнительного директора организации, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу IBA.

Он сменил на этом посту грека Джорджа Йеролимпоса.

Напомним, что в июне МОК принял решение не возвращать признание IBA в связи с допуском россиян и взял на себя организацию соревнований по боксу Олимпиады 2024 года в Париже.

Президентом IBA является россиянин Умар Кремлёв.

Ранее Кремлёв рассказал о конфликте с МОК.