Британца Робертса назначили на пост генсека IBA
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Британец Крис Робертс назначен на должность генерального секретаря и главного исполнительного директора организации, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу IBA.
Он сменил на этом посту грека Джорджа Йеролимпоса.
Напомним, что в июне МОК принял решение не возвращать признание IBA в связи с допуском россиян и взял на себя организацию соревнований по боксу Олимпиады 2024 года в Париже.
Президентом IBA является россиянин Умар Кремлёв.
Ранее Кремлёв рассказал о конфликте с МОК.