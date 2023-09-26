Волков объяснил, почему готовится к боям в США

Российский боец UFC Александр Волков рассказал, почему принял решение готовиться к боям в Соединённых Штатах Америки (США).

«Обычно готовлюсь в России, продолжаю подготовку в Лос-Анджелесе. К предыдущему бою с Романовым тоже ехал в Штаты, готовился в Black House, а так как там сейчас мало спарринг-партнёров, решил поехать в Лас-Вегас и там остался», — цитирует Волкова «Чемпионат».

Волков победил австралийца Туивасу на турнире UFC 293. Бой завершился сабмишном во втором раунде. На счету россиянина теперь 37 побед и десять поражений. У Туивасы — 14 побед и шесть поражений.

Россиянин поднялся с седьмой строчки на шестую, в то время как австралиец опустился на восьмое место.

Ранее менеджер Волкова сообщил, что следующий бой россиянина в UFC станет реваншем.