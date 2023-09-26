Сафиуллин: мы с женой проделали путь от фьючерсов до финала ATP

Российский теннисист Роман Сафиуллин произнёс трогательную речь после поражения в финале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Китае.

«Я хочу поблагодарить свою жену. Мы проделали путь от фьючерсов до финала ATP и попадания в топ-50. Большое спасибо за поддержку и любовь. Я так сильно тебя люблю», — заявил теннисист после игры.

Россиянин потерпел поражение от немца Александра Зверева со счётом 7:6, 6:7, 6:3. Встреча продолжалась 2 часа 56 минут. Призовой фонд турнира составил более $1 млн.

До соревнований в Чэнду немец в последний раз выигрывал титул 30 июля 2023 года в Гамбурге (Германия) на турнире ATP-500.

Ранее российский теннисист Карен Хачанов поделился эмоциями от победы в первом с 2018 года турнире категории ATP.