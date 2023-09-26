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Хачанов: посвящаю победу моей семье

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Российский теннисист Карен Хачанов поделился эмоциями от победы в первом с 2018 года турнире категории Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

«Я возвращаюсь после травмы. Приезжая сюда, надеялся получить игровую практику. Очень хотел вернуться и выиграть титул после нескольких лет, особенно здесь, в Китае. Это очень приятно. Посвящаю победу моей семье», — заявил Хачанов на церемонии награждения.

Россиянин обыграл японца Йосихито Нисиоку со счётом 7:6, 6:1. Встреча продолжалась 1 час 42 минуты. 27-летний россиянин завоевал свой пятый титул ATP и первый с ноября 2018 года, когда он победил на трёх турнирах организации — в Париже, Москве и Марселе. Хачанов занимает 15‑е место в мировом рейтинге.

Ранее заслуженный тренер России Виктор Янчук высказался о победе Хачанова в финале турнира в Чжухае.

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