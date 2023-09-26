Глушаков считает, что УЕФА постепенно допустит россиян к своим турнирам

Полузащитник костромского «Спартака» Денис Глушаков высказал мнение, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) допустит российские команды до соревнований под своей эгидой.

«Со временем должно всё нормализоваться, потихоньку будут давать нашим ребятам играть в еврокубках и других соревнованиях, таких как чемпионат Европы — сначала на молодёжном уровне, а потом и на взрослом. Всё идет планомерно, всему своё время, и я думаю, всё будет хорошо», — цитирует Глушакова ТАСС.

26 сентября стало известно, что УЕФА выступил с предложением допустить юниорскую сборную России к международным турнирам. Матчи женские и мужские команды будут проводить без флага, гимна и не на территории России.

Также исполком УЕФА предложил администрации организации найти техническое решение для включения российских команд соответствующих возрастов в турниры, даже если уже состоялись их жеребьёвки.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА отстранили российские команды от участия в турнирах из-за ситуации на Украине.

Ранее заслуженный тренер России Гаджи Гаджиев прокомментировал предложение исполкома УЕФА допустить до турниров сборную России до 17 лет.