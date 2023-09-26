Кассано — о Леау: ни рыба ни мясо — напоминает Марсьяля

Бывший игрок сборной Италии Антонио Кассано высказался об игре полузащитника «Милана» Рафаэля Леау.

«Леау — ни рыба ни мясо, он напоминает мне Марсьяля. В прошлом сезоне Нзола забил больше, чем он. В Лиге чемпионов нужны игроки с индивидуальностью, которые могут решать в матчах, но у «Милана» их нет», — сказал Кассано в эфире Bobo TV.

2 июня стало известно, что Леау продлил контракт с «Миланом».

Новое соглашение рассчитано до лета 2028 года.

Леау перешёл в клуб в 2019 году. В сезоне-2022/23 футболист сыграл за «Милан» 46 матчей, забил 14 голов и отдал 15 результативных передач.

Ранее дубль и голевой пас Мхитаряна помог «Интеру» разгромить «Милан» в Серии А.