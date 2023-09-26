Первый тренер Файзуллаева считает, что игроку ЦСКА подойдёт чемпионат Испании
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«Не рано ли его начали вызывать в сборную? Никогда не рано. Аббос уже сейчас в состоянии выйти на замену, усилить игру и повлиять на ход матча. Думаю, чемпионат Испании. Мне кажется, там он смог показать себя, свою технику», — цитирует Ана Metaratings.ru.
4 августа ЦСКА объявил о подписании контракта с Файзуллаевым до 2026 года.
В нынешнем сезоне игрок забил один мяч и отдал одну результативную передачу в шести матчах за ЦСКА в чемпионате России.
Ранее Алдонин высоко оценил игру армейцев Келвена и Файзуллаева в матче с «Ростовом».