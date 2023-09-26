Первый тренер Файзуллаева считает, что игроку ЦСКА подойдёт чемпионат Испании

Дмитрий Ан, первый тренер полузащитника ЦСКА Аббоса Файзуллаева, высказал мнение, что футболисту подойдёт чемпионат Испании по игре.

«Не рано ли его начали вызывать в сборную? Никогда не рано. Аббос уже сейчас в состоянии выйти на замену, усилить игру и повлиять на ход матча. Думаю, чемпионат Испании. Мне кажется, там он смог показать себя, свою технику», — цитирует Ана Metaratings.ru.

4 августа ЦСКА объявил о подписании контракта с Файзуллаевым до 2026 года.

В нынешнем сезоне игрок забил один мяч и отдал одну результативную передачу в шести матчах за ЦСКА в чемпионате России.

Ранее Алдонин высоко оценил игру армейцев Келвена и Файзуллаева в матче с «Ростовом».