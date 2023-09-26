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Первый тренер Файзуллаева считает, что игроку ЦСКА подойдёт чемпионат Испании

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Дмитрий Ан, первый тренер полузащитника ЦСКА Аббоса Файзуллаева, высказал мнение, что футболисту подойдёт чемпионат Испании по игре.
Первый тренер Файзуллаева считает, что игроку ЦСКА подойдёт чемпионат Испании
  • РИА Новости
  • © Сергей Пивоваров

«Не рано ли его начали вызывать в сборную? Никогда не рано. Аббос уже сейчас в состоянии выйти на замену, усилить игру и повлиять на ход матча. Думаю, чемпионат Испании. Мне кажется, там он смог показать себя, свою технику», — цитирует Ана Metaratings.ru.

4 августа ЦСКА объявил о подписании контракта с Файзуллаевым до 2026 года.

В нынешнем сезоне игрок забил один мяч и отдал одну результативную передачу в шести матчах за ЦСКА в чемпионате России.

Ранее Алдонин высоко оценил игру армейцев Келвена и Файзуллаева в матче с «Ростовом».

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