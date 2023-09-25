Алдонин высоко оценил игру армейцев Келвена и Файзуллаева в матче с «Ростовом»
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«Говоря о новичках команды, отдельно отмечу Файзуллаева. Аббос был очень активен, забил и в целом постоянно участвовал в атакующих действиях команды. Также можно выделить и Келвена. Бразилец хорошо подключался к атакам по бровке и тоже сумел отличиться. Это очень качественные исполнители. Давилу оценить пока сложно, поскольку у него было не так много времени, чтобы полностью себя проявить», — заявил Алдонин RT.
Ранее Алдонин назвал причины проблем ЦСКА в обороне.