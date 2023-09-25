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Алдонин назвал причины проблем ЦСКА в обороне

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Бывший полузащитник ЦСКА и капитан сборной России Евгений Алдонин оценил игру команды в матче девятого тура чемпионата России по футболу с «Ростовом».
Алдонин назвал причины проблем ЦСКА в обороне
  • РИА Новости

«Очевидно, что линия обороны всегда является основополагающей для любой команды, никто из главных тренеров не хочет вынужденно её перетасовывать. Федотов столкнулся с непростой ситуацией, когда защитники получают травмы или зарабатывают дисквалификации. Этим и объясняются ошибки при оборонительных действиях. Положительным моментом в матче можно назвать проявление характера от футболистов ЦСКА, они не выключились из борьбы в столь сложной игре и добыли важное очко в свою копилку. На мой взгляд, хоть дела у армейцев сейчас идут неважно, обвинять наставника команды не стоит. Всё ещё поправимо, футболисты слушают тренера и не допускают в своём отношении откровенного безволия», — заявил Алдонин RT. 

Ранее Никита Баженов отметил, что ЦСКА испытывает проблемы.

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