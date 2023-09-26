Булыкин считает, что Россия не готова к победе на чемпионате мира по футболу

Бывший нападающий московского «Динамо» Дмитрий Булыкин прокомментировал слова бывшего полузащитника лондонского «Челси» Алексея Смертина о том, что однажды сборная России выиграет чемпионат мира по футболу.

«Хотелось бы ответить на слова Алексея фразой из того самого анекдота: «Россия станет чемпионом мира по футболу, когда Бразилия выиграет чемпионат мира по хоккею». Если говорить более серьёзно, считаю, что мы пока явно не готовы к серьёзным свершениям, особенно на чемпионате мира. Да и наши футбольные руководители наверняка мыслят более приземлённо на этот счёт.

Почему бы не посмотреть, по какой модели развивается та же Хорватия, национальная команда которой уже примелькалась в решающих стадиях международных турниров? А взять хоть Нидерланды или Бельгию? Это страны с маленьким населением, но их сборные всегда демонстрируют хороший уровень подготовки и игры. Тут стоит подумать о развитии института сборных и о выбранном курсе, чтобы получить надежду однажды увидеть нашу команду в полуфинале чемпионата мира», — заявил экс-нападающий RT.

Ранее Булыкин положительно отреагировал на решение о допуске сборной России до 17 лет к турнирам.