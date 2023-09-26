Хомуха: УЕФА и ФИФА заинтересованы в том, чтобы вернуть Россию в свою структуру

Заслуженный тренер России Дмитрий Хомуха прокомментировал обращение исполкома Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) с предложением о допуске юниорской сборной России к международным турнирам.

«Если действительно допустят, будет прорывом. Понятное дело, что за этот период соревнований было немного, и определённые сложности у сборной будут, но, я думаю, что со временем всё компенсируется. Наверняка этот допуск даст толчок, чтобы другие сборные тоже допустили. УЕФА и ФИФА заинтересованы в том, чтобы вернуть нас в свою структуру», — цитирует Хомуху Metaratings.ru.

Как сообщается на сайте УЕФА, матчи женские и мужские команды будут проводить без флага, гимна и не на территории России.

Также исполком УЕФА предложил администрации организации найти техническое решение для включения российских команд соответствующих возрастов в турниры, даже если уже состоялись их жеребьёвки.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА отстранили российские команды от участия в турнирах из-за ситуации на Украине.

Ранее Непомнящий назвал позитивным знаком решение о допуске сборной России до 17 лет к турнирам.