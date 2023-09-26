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Чесноков считает, что Сафиуллин здорово играл против Зверева

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Финалист Кубка Дэвиса Андрей Чесноков прокомментировал поражение российского теннисиста Романа Сафиуллина в турнире в Чэнду.
Чесноков считает, что Сафиуллин здорово играл против Зверева
  • Gettyimages.ru
  • © VCG

«Сафиуллин здорово сегодня играл, вообще он отлично провёл здесь весь турнир. Во втором сете у него был брейк, а потом он допустил миллиметровый промах и отдал свою подачу. Возможно, если бы он не упустил в тот момент свою подачу, то дожал бы Зверева», — цитирует Чеснокова ТАСС.

Россиянин потерпел поражение в финале от немца Александра Зверева со счётом 7:6, 6:7, 6:3.

Призовой фонд составил более $1 млн.

Ранее Карен Хачанов одержал победу в финале на турнире ATP в китайском Чжухае.

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