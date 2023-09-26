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Колосков считает прекрасным решение УЕФА о допуске сборных России среди игроков до 17 лет

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Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков прокомментировал предложение исполкома УЕФА допустить до турниров сборную России до 17 лет.
Колосков считает прекрасным решение УЕФА о допуске сборных России среди игроков до 17 лет
  • РИА Новости
  • © Алексей Филиппов

«Это прекрасное решение, ему можно только поаплодировать. Но пока неизвестно, как оно будет реализовано на практике, потому что летать в Европу сейчас затруднительно, а некоторые страны и вовсе не пускают россиян. То, что УЕФА обязал европейские ассоциации нас принимать, — это уже хорошо, но пока много неясных технических моментов», — цитирует Колоскова ТАСС.

Как сообщается на сайте организации, матчи женские и мужские команды будут проводить без флага, гимна и не на территории России.

Также исполком УЕФА предложил администрации организации найти техническое решение для включения российских команд соответствующих возрастов в турниры, даже если уже состоялись их жеребьёвки.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА отстранили российские команды от участия в турнирах из-за ситуации на Украине.

Ранее Колосков оценил победу «Локомотива» над «Зенитом» в матче девятого тура чемпионата России.

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