Колосков считает прекрасным решение УЕФА о допуске сборных России среди игроков до 17 лет

Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков прокомментировал предложение исполкома УЕФА допустить до турниров сборную России до 17 лет.

«Это прекрасное решение, ему можно только поаплодировать. Но пока неизвестно, как оно будет реализовано на практике, потому что летать в Европу сейчас затруднительно, а некоторые страны и вовсе не пускают россиян. То, что УЕФА обязал европейские ассоциации нас принимать, — это уже хорошо, но пока много неясных технических моментов», — цитирует Колоскова ТАСС.

Как сообщается на сайте организации, матчи женские и мужские команды будут проводить без флага, гимна и не на территории России.

Также исполком УЕФА предложил администрации организации найти техническое решение для включения российских команд соответствующих возрастов в турниры, даже если уже состоялись их жеребьёвки.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА отстранили российские команды от участия в турнирах из-за ситуации на Украине.

Ранее Колосков оценил победу «Локомотива» над «Зенитом» в матче девятого тура чемпионата России.